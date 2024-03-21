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Сибирские ученые нашли доказательство существования моря в прошлом на Алтае

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Среди ученых уже давно популярна теория о том, что в далеком прошлом на территории нынешней Республики Алтай стояло синее море

В Республике Алтай нашли останки силурийских дендроидных граптолитов – ископаемых морских животных, которые когда-то обитали на дне доисторических морей, заявили в пресс-службе Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофимука СО РАН.

Эти животные прикреплялись к морскому дну, и, например как мшанки или кораллы, образовывали ветвистые колонии (рабдосомы). Современных представители граптолитов – птеробранхий – и по сей день можно встретить в морях.

Останки граптолитов находят в палеозойских осадочных толщах по всему миру, однако чаще всего это были лишь фрагменты. Однако в этот раз в северо-западной части Горного Алтая в свите Вторых Утесов разреза “Техтень” исследователи обнаружили многочисленные дендроидные граптолиты уникальной сохранности в прижизненном объемном вертикальном положении.

Возраст отложений составляет от 438 до 443 млн лет. В то время на этой территории Республики Алтай плескалось море.

Эксперты определили, что граптолиты, которые проживали на дне алтайского моря, имели вид кустообразных конусовидных, а также древовидно-ветвистых и воронковидных кубков. При жизни эти животные походили на бокалы или чаши на ножке.

Проанализировав сохранность останков, специалисты пришли к выводу, что море на Алтае было достаточно спокойным и не имело каких-то сильных подводных течений.

Ранее в Алтайском крае в Денисовой пещере нашли древнюю диадему из кости животного. Всего археологи раскопали там уже более 70 изделий самых разнообразных типов.

Взято отсюда

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