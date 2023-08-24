Сибирского депутата подозревают в романе со школьницей

Люди боятся, что он сможет избежать наказания

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Председателя районной думы в Томской области подозревают в романе с девочкой-подростком. Об этом сообщает Mash Siberia.

39-летний Иван Кирин возглавлял думу Каргасокского района и тренировал детей. Со школьницей он познакомился на работе. Семья и трое детей не остановили его от романа с несовершеннолетней, говорят местные.

Сама девочка своих отношений не скрывала и выкладывала видео переписки с возлюбленным в соцсети. Однажды она отправила подруге фото поцелуя, а та показала все маме. Вызвали полицию, к семье школьницы пришли сотрудники ПДН.

По словам близких, родители не писали заявление в полицию, потому что дочь угрожала что-нибудь с собой сделать.

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