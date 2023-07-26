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Сибирячка рассказала о дороге, где на Алтае перевернулся грузовик с туристами

редактор01 mins

В августе 2022 года отдыхающие также попадали в ДТП по пути на Каракольские озера

ДТП по пути на Каракольские озера в августе 2022 года / Фото: vk.com/incident_nsk

25 июля в Республике Алтай по дороге на Каракольские озера перевернулся грузовик с туристами, в результате чего один человек погиб, еще 11 пострадали. Однако это уже не первое ДТП на маршруте. Аналогичная авария там происходила и год назад, а ответственна за это была та же самая турфирма. Пострадавшая тогда жительница Новосибирска рассказала, как все было и чем закончилось.

В беседе с “КП-Новосибирск” сибирячка отметила, что поехала на озера со старшим сыном, шестилетней дочерью, подругой и ее ребенком. Туристов завершили, что проблем на маршруте не будет, однако дорога оказалась ужасная.

“Вся в колеях, машина буквально встает боком, когда едет. Усадили нас на сдвоенные сидения, никаких отдельных сидений для детей не оборудовали. Ехали мы в кузове грузовика с открытым верхом: тентом его не накрыли, чтобы мы смотрели на горы”, – поделилась женщина.

В итоге в один момент грузовик опрокинулся. После случившегося туристка обратилась к следователям, которые, в свою очередь, завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас над руководителем фирмы идет суд, говорит сибирячка. Со своей стороны она намерена подавать еще и гражданский иск и требовать компенсации за моральный вред.

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