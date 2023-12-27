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Сибиряк, поджигавший машины с символикой Z, получил 15 лет строгого режима

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Делал он это для устрашения населения региона

Сибиряк, поджигавший машины с символикой Z, получил 15 лет строгого режима

Фото: unsplash.com

Жителя Омска осудили по статье “Террористический акт” за поджог автомобилей с символикой Z, пишет “Коммерсант”.

Мужчину задержали при попытке поджога на объекте топливно-энергетического комплекса. Как пояснили в региональной ФСБ, которая расследовала дело, омич повредил четыре автомобиля.

“Задержанный пояснил, что совершал диверсионно-террористические акции для устрашения населения области”, – отмечает издание.

Кроме того, сибиряк пытался своими действиями повлиять на принятие решения о прекращении СВО.

1-й Восточный окружной военный суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

город Горняк

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