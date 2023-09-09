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Сибиряк пригласил Клаву Коку в кино

ГОРНЯК2201 mins

Певица согласилась

Кадр: “Пятница”

Александр Фатерин из Томска участвует в реалити-шоу “Сердце Клавы” на телеканале “Пятница”, где стремится понравиться певице Клаве Коке.

На первом свидании вслепую (через перегородку) сибиряк, который имеет сеть танцевальных школ и девятилетнего сына, рассказал, что недавно вышел из отношений, и пригласил артистку в кино на французскую драму “Влюблен без памяти”, на что та согласилась.​

В программе 26 мужчин проходят различные испытания и ходят с Клавой на свидания, чтобы завоевать ее сердце.

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