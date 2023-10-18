18.10.2023

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Сибиряки назвали новорождённого ребёнка Алисой.

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Но Алиса — мальчикНеобычное имя дали мальчику в Кемеровской области. Информация об этом появилась на портале «Реестр загс». Почему родители назвали мальчика Алисой, неизвестно.Как сообщает портал NGS, согласно Семейному кодексу РФ, родители могут выбрать ребенку практически любое имя — в нём не должно быть цифр, буквенно-цифровых обозначений и числительных. Со стороны законодательства не запрещено давать мальчику традиционно женское имя.По данным портала «Реестр загс», в Алтайском крае самыми редкими мужскими именами в 2023 году стали Ваграм, Одилжон, Раман, Аскар и Гарик. Девочек реже всего называли именами Таяна, Крестина, Милай, Райяна и Рисолат.

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