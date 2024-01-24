Сибиряки смогут прямыми рейсами улететь на отдых в Бодрум

Полеты будет выполнять крупнейшая российская чартерная авиакомпания Azur Air

Отдых в Турции / Фото: unsplash.com

Прямые чартерные рейсы из Новосибирска в Бодрум запустит с 2 мая ANEX Tour, сообщила amic.ru директор туроператора “Охота” Наталья Белоусова. Летняя полетная программа в этот турецкий город продлится по 22 сентября.

Продолжительность туров составит 11 ночей, время в полете – 6,5 часа. Путевки уже выставлены в системе бронирования туроператора.

“Сейчас туристов больше интересуют ближайшие туры в Таиланд, которые доступны с вылетом из Барнаула в феврале. Путевки в Турцию на лето только начинают бронировать. Что касается Бодрума, по нему мы отмечаем активность со стороны жителей Алтайского края. Люди интересуются стоимостью отдыха, и чем отпуск в Бодруме будет отличаться от Анталийского побережья”, – рассказывает Наталья Белоусова.

Горняк22



Источник