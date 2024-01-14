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Сиквел “Холопа” собрал больше трех миллиардов рублей в российском прокате

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Картина стала четвертой в отечественном прокате, преодолевшей внушительную отметку

Сиквел "Холопа" собрал больше трех миллиардов рублей в российском прокате

Фото: pxhere.com

Продолжение фильма “Холоп” режиссера Клима Шипенко собрал в российском прокате больше трех миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС.

Картина стала четвертой среди отечественных кинолент, преодолевшей знаковый финансовый рубеж. Как отмечает “Бюллетень кинопрокатчика”, первому “Холопу” удалось достигнуть 3 млрд на 46-й день проката, а сиквел собрал внушительную кассу уже на 30-й день.

Напомним, что премьера продолжения фильма “Холоп” стартовала в прокате 1 января 2024 года.

В первые выходные фильм заработал на 24% больше предыдущего рекордсмена – “Чебурашки”.

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