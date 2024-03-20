Сильнейшая магнитная буря в 4 балла обрушится на Землю

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20 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Так, например, специалисты предупреждают о сильной магнитной буре в период с 20 по 21 марта 2024. Согласно прогнозам, среда будет последним днем относительного спокойствия перед началом возмущений в магнитосфере. Пишет МК в Волгограде.

В первой половине дня 20 марта солнечная активность останется на уровне 2 баллов, что не является магнитной бурей. Однако после 12:00 сила геоударов возрастет до 3 баллов, и этот показатель сохранится до конца среды. В ночь на четверг к-индекс достигнет отметки в 4 балла, что соответствует состоянию “возбужденной магнитосферы”.

Метеозависимые люди особенно чувствительны к выбросам плазмы на Солнце. Они могут ощущать изменения в погоде космического пространства за несколько дней до реальной магнитной бури. Чаще всего они сталкиваются с головными болями, дискомфортом в суставах и повышением артериального давления.

По мнению врачей, чтобы снизить влияние вспышек солнца на самочувствие, следует придерживаться общих принципов здорового образа жизни. Особых специфических способов защиты от бурь не существует: рекомендуется пить достаточное количество воды, проводить время на свежем воздухе, избегать тяжелых физических нагрузок, снижать уровень стрессов и минимизировать потребление жирной, соленой и сладкой пищи в рационе.

ФОТО : NASA

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Автор: glavred

ИСТОЧНИК

Горняк22