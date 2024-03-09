Сильную вспышку зафиксировали на Солнце

Она длилась 13 минут

Солнце / Источник фото: unsplash.com

Сильную вспышку на Солнце зарегистрировали ночью 9 марта, пишет ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Вспышку отнесли к высокому классу М1.3. Ее продолжительность составила 13 минут.

Как правило, вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые могут провоцировать магнитные бури на Земле. Однако в последние 24 часа влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли было на самом низком уровне, отмечают ученые.

Ранее сообщили, что огромное пятно на Солнце угрожает Земле мощными магнитными бурями.

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