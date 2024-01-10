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Сильный ветер и метели ожидают жителей Алтайского края 10 января

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Сильный ветер и метели ожидают жителей Алтайского края 10 января

На смену резкому похолоданию в Алтайский край придет сильный ветер с природными катаклизмами.

10 января температура воздуха по региону будет варьироваться от -2 до -7 градусов. Ожидаются осадки в виде снега вперемешку с дождем, местами сильные метели. На дорогах гололедица. Во второй половине дня возможен ветер порывами до 25-30 метров в секунду.

В Барнауле ожидается максимум -5 градусов. В конце дня возможны небольшой снег, метель, снежные заносы. Порывы ветра могут достигать 20 м/с.

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