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Сильный ветер и снег. В Алтайском крае передали штормовое предупреждение

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В ГУ МЧС России напомнили, что в непогоду следует принять дополнительные меры безопасности

Сильный ветер и снег. В Алтайском крае передали штормовое предупреждение

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае на вторую половину дня 2 января и сутки 3 января передали штормовое предупреждение. По данным синоптиков регионального Гидрометцентра, ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами сильные, гололедные явления, метели, усиление ветра до 18-23 м/с. Возможно резкое похолодание.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю напомнили, что при ухудшении видимости автомобилистам следует особенно строго соблюдать дистанцию и скоростной режим. В условиях сильной непогоды следует воздержаться от дальних поездок.

Еще одна угроза – сильный ветер. Пережидать его лучше в капитальном строении. Будучи на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов. Оставляйте автомобиль вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

горняк

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