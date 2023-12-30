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Сильный ветер погнул новогоднюю елку в алтайском райцентре

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Порывистый ветер будет докучать жителям региона вплоть до новогодней ночи

Сильный ветер погнул новогоднюю елку в алтайском райцентре

Фото: “Инцидент Барнаул”

Сильный ветер испортил новогоднюю елку на центральной площади в селе Угловском Алтайского края, сообщает “Инцидент Барнаул”.

На кадрах видно, что праздничное дерево сильно погнулось под порывами ветра и потеряло свой изначальный элегантный вид.

“В Угловском все под углом”, – шутят комментаторы.

Ранее в МЧС региона рассказывали, что сильный ветер с осадками продлится до первой половины ночи 1 января.

Горняк22

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