Сильный ветер погнул новогоднюю елку в алтайском райцентре

Порывистый ветер будет докучать жителям региона вплоть до новогодней ночи
Фото: “Инцидент Барнаул”
Сильный ветер испортил новогоднюю елку на центральной площади в селе Угловском Алтайского края, сообщает “Инцидент Барнаул”.
На кадрах видно, что праздничное дерево сильно погнулось под порывами ветра и потеряло свой изначальный элегантный вид.
“В Угловском все под углом”, – шутят комментаторы.
Ранее в МЧС региона рассказывали, что сильный ветер с осадками продлится до первой половины ночи 1 января.
Горняк22
Источник