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Силовики накрыли “банду коммунальщиков”, разводивших россиян на дорогой ремонт

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Ущерб от их действий оценивается в 1,5 млн рублей

Силовики накрыли "банду коммунальщиков", разводивших россиян на дорогой ремонт

Наручники на руках / Фото: unsplash.com

Шесть человек задержали по подозрению в мошенничестве, связанном с оказанием коммунальных и ремонтных услуг. Как сообщает rostovgazeta.ru, “банду коммунальщиков” выявили в Ростовской области.

Подозреваемые звонили местным жителям, представлялись сотрудниками коммунальных служб и предупреждали о необходимости срочно проверить электрооборудование и стеклопакеты. Попадая в дом, они делали вид, что нашли неисправности и уговаривали людей подписывать фиктивный договор на оказание услуг по завышенным ценам. После “коммунальщики” или ничего не делали, или же меняли исправное оборудование. 

В офисах мошенников обнаружили средства связи, печати и другие различные улики. Ущерб от их действий оценивается в 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

новости Локтевский

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