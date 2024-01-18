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Силовики пришли в главный московский офис Wildberries

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Силовики пришли в главный московский офис Wildberries

Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге Фото: МЧС России

Визит правоохранителей связан с недавним мощным пожаром на складе в Шушарах под Санкт-Петербургом. В компании заявили, что сотрудничают со следствием

В московский офис Wildberries в связи с пожаром на складе в Шушарах пришли сотрудники правоохранительных органов, пишет РБК со ссылкой на заявление компании.

“Мы заинтересованы в том, чтобы причины возгорания были установлены как можно скорее. Wildberries сотрудничает со следствием и предоставляет компетентным органам всю необходимую информацию”, — отметил представитель маркетплейса.

Подчеркивается, что на работу компании следственные действия не влияют.

Между тем якобы на всех объектах Wildberries проходят проверки пожарной безопасности, в том числе в офисах — проверяются системы безопасности и документация, рассказал изданию источник.

Серьезный пожар в складском комплексе Wildberries в Шушарах начался утром 13 января. За пару часов площадь возгорания увеличилась до 70 тысяч квадратов.

Следственный комитет завел уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) в отношении неустановленных лиц.

Взято отсюда

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