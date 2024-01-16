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Силовики проверяют сестру арестованного вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева

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Силовики проверяют сестру арестованного вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева

Антон Шеломенцев Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Правоохранители уже побывали в компании, где когда-то работала родственница чиновника, и взяли там некоторые документы

Следователи проверяют сестру вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева Диану. Об этом сообщает ИА “Амител”.

Известно, что Диана Шеломенцева работала секретарем в компании “Савелий”, которая торгует косметикой, бижутерией и другими товарами, с 2015 года. В 2019 году она ушла в декрет, а в мае 2021-го ее официально уволили.

По словам источника, внимание силовиков мог привлечь тот факт, что после назначения в 2017 году Антона Шеломенцева председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула у сестры чиновника появились автомобили, дача и другое имущество. При этом зарабатывала Диана Шеломенцева на тот момент чуть более 20 тысяч рублей в месяц.

Взято отсюда

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