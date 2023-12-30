Силы ПВО отбили ракетный удар ВСУ по Белгородской области

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Из-за массированной атаки снаряд попал в частный жилой дом: в результате случившегося один человек погиб, четверо получили ранения

29 декабря силы ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов над территорией Белгородской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны РФ.

“Двадцать девятого декабря около 23 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивных снарядов системы залпового огня. Дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов были уничтожены над Белгородской областью“, – говорится в сообщении.

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, из-за попадания снаряда в частный дом один человек погиб, четверо, включая десятилетнего ребенка, ранены. Повреждены десять частных домов, два автомобиля и система водоснабжения.

Ранее сообщалось , что беспилотники ВСУ попытались атаковать нефтехранилище в Брянской области.

Взято отсюда.

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