Беспилотник Фото: pixabay

После обнаружения на территории региона беспилотника постами наблюдения был введен режим закрытия воздушного пространства. В результате БПЛА уничтожили в районе поселка Форносово

Над Ленинградской областью вечером 10 марта силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа. Жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

БПЛА был уничтожен в районе поселка Форносово Тосненского района. Уточняется, что для его ликвидации был введен режим закрытия воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что ночью 9 марта Украина попыталась нанести удар по регионам России с помощью 47 беспилотников самолетного типа. Основную массу уничтожили над Ростовской областью.

Взято отсюда