реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью

Дрон. Беспилотник Фото: pixabay.com

В минобороны России это назвали попыткой киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам РФ

Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и еще четыре — над Черным морем, сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны РФ.

По данным ведомства, попытка атаки произошла ночью 25 февраля. Дежурным средствам ПВО удалось засечь и перехватить БПЛА.

Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал. О повреждениях на земле также не сообщается.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО сбили украинскую ракету С-200 и беспилотник. Ракета была переоборудована для поражения наземных целей, ее сбили в Ростовской области. Беспилотник ликвидировали над Брянской областью.

Взято отсюда

горняк22 телеграм
Лукашенко объявил о планах участвовать в выборах президента Белоруссии

Лукашенко объявил о планах участвовать в выборах президента Белоруссии

Фото: kremlin.ru 25 февраля в стране проходят парламентские выборы. Лукашенко…

Узнать больше
Минздрав региона проверит инцидент с отказом принять женщину в отделение паллиативной помощи.

Минздрав региона проверит инцидент с отказом принять женщину в отделение паллиативной помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Алтайского края. Проверка с…

Узнать больше
Сегодня в Бийске на пожаре спасены люди

Сегодня в Бийске на пожаре спасены люди

По ул. Мухачева в одной из квартир произошел пожар. Прибывшие…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp