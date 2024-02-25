Дрон. Беспилотник Фото: pixabay.com

В минобороны России это назвали попыткой киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам РФ

Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и еще четыре — над Черным морем, сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны РФ.

По данным ведомства, попытка атаки произошла ночью 25 февраля. Дежурным средствам ПВО удалось засечь и перехватить БПЛА.

Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал. О повреждениях на земле также не сообщается.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО сбили украинскую ракету С-200 и беспилотник. Ракета была переоборудована для поражения наземных целей, ее сбили в Ростовской области. Беспилотник ликвидировали над Брянской областью.

Взято отсюда