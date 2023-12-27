Силуанов: сотрудники Минфина первыми пересядут на Lada Aura

По мнению Силуанова, Lada Aura можно назвать машиной бизнес-класса

Первыми среди российских чиновников на Lada Aura пересядут сотрудники Минфина, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение главы ведомства Антона Силуанова.

“Я первый, наверное, связался с “АвтоВАЗом”. <…> Первые пять автомобилей должны поступить в начале следующего года в Министерство финансов. Во всяком случае, заказ Министерством финансов на этот автомобиль сделан. И я уверен, что сотрудники министерства первыми из всех министерств будут передвигаться на автомобилях отечественного производства”, — отметил министр финансов.

По мнению Силуанова, Lada Aura можно назвать машиной бизнес-класса. Министр лично протестировал автомобиль и считает, что он очень комфортный, не хуже зарубежных аналогов.

Пересадить чиновников на отечественные машины летом дал поручение Владимир Путин. В Минпромторге заявили, что такое решение поддержит спрос и подтолкнет развитие промышленности.

На Петербургском международном экономическом форуме президент “АвтоВАЗа” Максим Соколов представил Lada Aura главе Минфина. Силуанов тщательно осмотрел новинку, сел за руль и немного проехался. После проведенного тестирования министр сообщил, что ведомство готово пересесть на Lada с иностранных служебных автомобилей. Силуанов также призвал остальных чиновников отказаться от водителей и пересесть за руль отечественных марок, чтобы эффективнее использовать ресурсы и быть ближе к народу.

В “Автоваз” рассказали, что Lara Aura создана на базе Lada Vesta. От прототипа новая модель отличается увеличенным на 25 сантиметров пространством салона для пассажиров заднего ряда. Салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль-автомат с двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы. Стоимость модели на сегодняшний день — более двух миллионов рублей.

погода на месяц , погода дня гисметео ,

Взято отсюда