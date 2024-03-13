Симметричный ответ: Россия способна вызвать финансовый крах всего Евросоюза

В ответ на присвоение Евросоюзом активов Центробанка Россия может обанкротить Euroclear, что подорвет финансовую стабильность всего ЕС

Ответные действия России на экспроприацию Еврокомиссией замороженных в Евросоюзе активов ЦБ РФ, могут привести к банкротству ключевого европейского депозитария ценных бумаг – бельгийской площадки Euroclear, сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий агентству Reuters неназванного европейского чиновника, занимающего проблемой конфискации замороженных активов РФ.

Банкротство Euroclear подорвет финансовую стабильность всего Евросоюза и может привести к глобальному финансовому кризису, отмечает Reuters.

По словам неназванного источника, Евросоюз даже “в случае принятия решения о конфискации суверенных активов России не сможет использовать значительную часть этих средств для поддержки Киева – они должны будут оставаться на балансе Euroclear, чтобы обеспечить “финансовый буфер” и гарантировать выживание этой структуры под ударами ответных мер, которые Брюссель ожидает от Москвы и ее международных партнеров.

При всем желании помочь Украине, следует побеспокоиться о гарантиях того, что не произойдет нарушения финансовой стабильности.

“В тот момент, когда война закончится и все договоренности будут достигнуты, деньги, которые были прежде заморожены, должны быть переданы Украине. Но мы должны сохранить значительную их часть на балансе Euroclear, поскольку Euroclear столкнется с волной исков”, – заявил собеседник агентства.

Reuters отмечает, что упомянутые иски будут исходить от Центробанка России, который “не признает западные санкции”. В агентстве предполагают, что в первую очередь ЦБ РФ может забрать “€33 млрд активов Euroclear”, находящиеся в российской юрисдикции. Также Центральный банк может подать иски для конфискации активов Euroclear в Дубае и Гонконге. Ко всему прочему Евросоюз должен готовиться к многочисленным искам западных банков, которые также потеряют свои активы в результате санкционной войны.

“Таков механизм, с помощью которого [Россия] может полностью опустошить Euroclear”, – поясняет еврочиновник.

Если Euroclear лишится ликвидности, бельгийскому центробанку придется отозвать у нее лицензию. Это в свою очередь приведет к общеевропейскому или глобальному финансовому кризису, поскольку через эту площадку осуществляется управление капиталами объемом до €37 трлн по всему миру, продолжает Reuters.

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Взято отсюда