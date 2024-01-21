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Симоньян считает, что конфликт на Ближнем Востоке полыхнет серьезно

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Симоньян считает, что конфликт на Ближнем Востоке полыхнет серьезно

Симоньян не стала делать прогнозы относительно исхода президентских выборов в США

Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы “Россия сегодня” и телеканала RT в эфире программы “Право знать” зявила, что конфликт на Ближнем Востоке “полыхнет серьезно” и может стать предпосылкой третьей мировой войны, сообщает РИА Новости.

“До выборов в США человечеству еще дожить надо. Сейчас полыхнет на Ближнем Востоке так, что мама не горюй, вот этот прогноз я вам точно даю: Ближний Восток полыхнет. Полыхнет серьезно, и очень может быть, что то, что мы видели, то, что началось в октябре и продолжается сейчас, и вот этими прошедшими совершенно незаметно для американских СМИ бомбардировками американской базы, – что тоже показательно – это все могут быть первые звоночки третьей мировой, я вам скажу. И когда она разгорится, мы будем говорить: “а вот же она тогда началась”. Вот это мой прогноз”, – подчеркнула Симоньян.

При этом Симоньян не стала делать прогнозы относительно исхода президентских выборов в США. По ее словам, они всегда непредсказуемы даже для самых потрясающих американских аналитиков.

“Вы уже знаете, что все последние годы они расходятся на мизерное количество голосов. Почему? Потому что это битва технологий в первую очередь, а технологи и там и там работают самые дорогие и самые крутые”, – отметила Симоньян.

Главред RT и “России сегодня” сравнила выборы в США с гонкой “Формулы-1” между двумя “самыми крутыми машинами, за рулем которых сидят самые крутые пилоты”. По ее словам, предсказать, кто одержит верх в таком состязании, невозможно.

“Ну какая разница? Один из гонщиков выиграет, ветер кому будет благоприятствовать в ту секунду. Нам от этого, хочу я вам сказать, ни холодно, ни жарко. Вот в чем дело, точнее, и холодно и жарко”, – пояснила Симоньян.

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Взято отсюда

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