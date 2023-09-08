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Синоптик заявил, что осенью в России будет три бабьих лета

ГОРНЯК2201 mins

Второй месяц осени, по его словам, будет теплым во всех регионах

Фото: pxhere.com

Специалист центра погоды “Фобос” Евгений Тишковец заявил о том, что в России ожидается три бабьих лета. Его слова передает РИА Новости.

Специалист рассказал, что впереди россиян ждет три волны: молодое, классическое и старое бабьи лета. По всей стране стоит рассчитывать на то, что второй месяц осени будет теплым, температура воздуха в октябре будет выше нормы. 

Он отметил, что в европейской части России начало осени уже выдалось теплым.

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