Синоптик заявил, что осенью в России будет три бабьих лета
Второй месяц осени, по его словам, будет теплым во всех регионах
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Специалист центра погоды “Фобос” Евгений Тишковец заявил о том, что в России ожидается три бабьих лета. Его слова передает РИА Новости.
Специалист рассказал, что впереди россиян ждет три волны: молодое, классическое и старое бабьи лета. По всей стране стоит рассчитывать на то, что второй месяц осени будет теплым, температура воздуха в октябре будет выше нормы.
Он отметил, что в европейской части России начало осени уже выдалось теплым.