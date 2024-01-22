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Синоптики дали предварительный прогноз погоды на февраль в Алтайском крае

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Синоптики дали предварительный прогноз погоды на февраль в Алтайском крае

Зима. Февраль. Снег Фото: unsplash.com

По данным синоптиков, февраль в регионе пройдет с температурами в пределах нормы, однако не без резких похолоданий и потеплений

Последний зимний месяц на большей части России будет вполне обычным, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, сообщает “Российская газета”.

По ее словам, на Урале и в Сибири в феврале еще продержатся морозы. Так, в Свердловской, Курганской и Челябинской областях ночью температура может опускаться до -35 градусов.

“На юге Сибири по ночам еще трещат 25-градусные морозы. В Западной Сибири по ночам около -20, да и днем ненамного выше”, – рассказала синоптик.

В Алтайском крае, по предварительному прогнозу, в начале месяца ожидается потепление до -1…-9 градусов, однако позже в регион все же вернутся 20-градусные морозы. В конце февраля столбики термометров в крае вновь поползут вверх, пишет goodmeteo.

Ранее стало известно, что в Барнауле и Бийске продлили на три дня режим “черного неба”. В воздухе продолжат накапливаться вредные примеси (первая степень опасности, минимальная).

Взято отсюда

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