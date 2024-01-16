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Синоптики рассказали, какая погода будет в Алтайском крае на Крещение

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Синоптики рассказали, какая погода будет в Алтайском крае на Крещение

Купания на Крещение Господне в Барнауле. Январь 2023 года Фото: Виталий Барабаш

В Алтайский край после плюсовых температур пришли крещенские морозы с морозами под -40 градусов. При этом сильного холода на Крещение не ожидается

В Алтайском крае на Крещение, 19 января, ожидается в меру морозная погода. Об этом сообщает краевой ЦГМС.

В крещенскую ночь на большей части территории региона температура воздуха составит около -24…-29 градусов, в отдельных районах похолодает до -34. Днем столбики термометров покажут -12…-17 градусов.

На дорогах в этот день ожидается гололед. А юго-восточный ветер подует со скоростью 3-8 м/с.

В Барнауле ночью 19 января также ожидается мороз до -27 градусов. Однако уже днем в краевой столице потеплеет до -12…-14 градусов. Осадков метеорологи не прогнозируют, но на дорогах местами будет скользко. Скорость юго-восточного ветра не превысит 8 м/с.

Взято отсюда

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