Зима в Барнауле, изморозь на деревьях Фото: Виталий Барабаш

Морозы из Алтайского края окончательно отступили, а им на смену пришло потепление до 0 градусов. С приходом весны столбики термометров будут только повышаться

В Алтайском крае последний день зимы, 29 февраля, будет относительно теплым и спокойным, сообщает краевой ЦГМС.

Так, предстоящей ночью температура составит -9…-14 градусов. Однако местами похолодает до -22. Днем будет тепло – в районе 0…-5 градусов. В целом осадков синоптики не обещают, однако в северных районах ожидается небольшой снег и метели. На дорогах будет скользко. Скорость юго-западного ветра составит 7–12 м/с, местами порывы достигнут 17 м/с.

В Барнауле ночью столбики термометров покажут около -11…-13 градусов, днем ожидается в районе -1…-3. Снега и метелей в городе не прогнозируют, однако местами сохранится гололед. Ветер будет дуть юго-западного направления, его скорость составит 7–12 м/с.

В первые дни весны, 1 и 2 марта, в крае сохранится аналогичная погода: дневные температуры будут варьироваться от 0 до -6 градусов. 1 марта осадки прогнозируют лишь в отдельных районах, а вот 2-го числа снегопады накроют большую часть региона.

Взято отсюда