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Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае сойдет снежный покров

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Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае сойдет снежный покров

Снег. Трава. Весна. Оттепель Фото: liliy2025 с сайта Pixabay

По сравнению с мартом 2023 года, в этом году первый месяц весны будет теплее. Однако в западных районах температура ожидается на градус ниже нормы

Из года в год снег в Алтайском крае исчезает в разное время, но исходя из средних показателей, этот период приходится на конец марта – апрель, сообщает “Бийский рабочий” со ссылкой на начальника отдела гидрометеорологического обеспечения Алтайского ЦГМС Людмилу Сырых.

В сравнение с мартом 2023 года, богатым на осадки, количество осадков в нынешнем году предполагается около нормы – от 12 до 58 мм. В первой декаде месяца большинство дней будут снежные, а во второй и третей декаде – дождливые и с мокрым снегом.

Вместе с увеличением светового дня, температура воздуха будет постепенно повышаться Температура воздуха в начале весны в Алтайском крае ожидается в пределах нормы от -9 до -5 градусов. По сравнению с мартом прошлого года, этот год теплее. Однако в западных районах температура будет на градус ниже нормы.

Ранее эксперты рассказали, когда ожидают начало ледохода на Бии.

Взято отсюда

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