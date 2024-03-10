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Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае растает снег

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Придется еще немного подождать

Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае растает снег

Заснеженное поле / Фото: pxhere.com

Стало известно, когда в Алтайском крае сойдет снежный покров. Об этом сообщает “Бийский рабочий”.

В начале весны температура воздуха в регионе будет колебаться в пределах нормы, однако эти показатели будут выше, чем в прошлом году.

На один градус ниже нормы температура будет на западе региона.

Начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Алтайского гидрометцентра Людмила Сырых рассказала, что обычно снег начинает таять, когда средняя температура устанавливается на отметке ноль градусов. Обычно этот период приходится на конец марта – начало апреля.

Осадков выше нормы весной 2024 года не ожидается. В первой декаде марта ожидается снег, а во второй и третьей – мокрый снег с дождем..

Горняк22

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