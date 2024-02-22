Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае спадут аномальные морозы

В регионе еще действует штормовое предупреждение, но через несколько дней в регионе потеплеет до -7 градусов

Заснеженные ели / Фото: unsplash.com

Штормовое предупреждение из-за аномально холодных температур сохранится в Алтайском крае до утра 23 февраля, однако самые сильные морозы мы уже пережили. В ночь на пятницу в регионе ожидается от -21 до -31°С, местами до -37°С. Уже днем столбики термометров покажут -10…-15, а в предгорьях воздух прогреется до -5…-9°С. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

“На выходных в Алтайском крае сохранится спокойная и преимущественно без осадков погода. Небольшой снег днем 24 и сутки 25 февраля возможен лишь по югу. Ночные температуры составят -20…-25, местами до -30°С. Днем будет -10…-15°С”, – сообщила Сырых.

26 февраля небольшой снег пройдет уже на территории всего региона, а температура воздуха продолжит повышаться. Так, в ночь на понедельник синоптики прогнозируют от -18 до -24°С, днем – от – 7 до -12°С. И в дальнейшем тенденция на потепление сохранится.

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