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Синоптики рассказали о погоде в Алтайском крае 22 октября

редактор ГОРНЯК2201 минуты

День выдастся прохладным и местами сырым

Фото: unsplash.com

Прохладная погода установится в Алтайском крае 22 октября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Температура составит +7…+12 градусов. Утром возможен туман, а днем в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Ветер подует юго-западный, 4-9 м/с, во второй половине дня по западу местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле в светлое время суток термометры покажут до +9 градусов. Преимущественно без осадков, но вечером – небольшой дождь. Скорость ветра – до 9 м/с.

горняк

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