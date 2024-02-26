Синоптики рассказали, вернутся ли в Алтайский край в конце февраля сибирские морозы

Самая холодная ночь в конце зимы выдастся на 27 и 28 февраля

Весенняя капель / Фото: unsplash.com/Izzy Park

В последние дни февраля и начале марта в Алтайском крае установится спокойная и преимущественно без осадков погода, а температура воздуха постепенно будет нарастать. Лишь днем 29 февраля и сутки 1 марта местами по региону пройдет небольшой снег. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

В ближайшие полторы недели сильных сибирских морозов в регионе не предвидится. В конце февраля самыми холодными станут ночи на 27-е и 28-е число. Температура воздуха будет колебаться от -16 до -21°С, а по востоку она может опуститься до -27°С. Днем столбики термометров на этой рабочей неделе покажут от -5 до -10°С.

“А 2 и 3 марта ночью температура будет уже колебаться от -8 до -13, а днем – от 0 до -5°С. Оттепели на ближайших выходных мы не ждем, но капель будет: снег постепенно начнет таять под влиянием солнечных лучей”, – рассказала синоптик.

Такая хорошая погода с постепенным потеплением сохранится в Алтайском крае до 6 марта.

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