Сирены завыли в Барнауле

В городе проходит масштабная проверка систем экстренного оповещения
Громкоговоритель / Фото: unsplash.com
Вой сирен раздался в Барнауле 6 марта в 10:40.
Сегодня в столице Алтайского края, как и по всей стране, проходит масштабная проверка систем экстренного оповещения: громкоговорители объявляют сигнал “Внимание всем!”, а по радио и телевидению передают специальное сообщение.
Цель проверки – отработать своевременное доведение проверочных сигналов до населения. Паниковать в этом случае не стоит.
новости Локтевский
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