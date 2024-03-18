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“Система усиливается”. Как оценили выборы президента РФ эксперты, оппозиция и Запад

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Специалисты считают, что с 15 по 17 марта страна переживала не просто одну из политических процедур

"Система усиливается". Как оценили выборы президента РФ эксперты, оппозиция и Запад

Выборы президента России в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Три дня голосования на выборах президента России, вопреки некоторым прогнозам, оказались довольно оживленными. Несмотря на то, что вопрос о победителе вроде бы не стоял, многие эксперты убеждены, что 15-17 марта страна переживала не просто одну из политических процедур.

О символизме даты

“Побеседовал с несколькими людьми, которые говорили мне, что давно не были на выборах, – написал в своем телеграмм-канале экономист Василий Колташов. – Сказали: теперь внешнеполитическая ситуация для России такова, что они не могут остаться в стороне и пойдут голосовать. Если в США думали, будто их агрессия против России породит растерянность в обществе, то они ошиблись. Система усиливается, получает поддержку граждан, которые никак не хотят видеть свое Отечество раздавленным Западом”.

Директор Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина убеждена, что “выборы президента — победа народа России”.

“В плане цифр уже к середине воскресенья явка на выборах превысила показатели 2018 года. При этом аппарат уполномоченного по правам человека получил почти в два раза меньше обращений, связанных с нарушениями”, – пишет Панина в своем телеграмм-канале. Она подчеркивает, что “конституционное сознание и чувство ответственности граждан, равно как и организация хода выборов, усилились во всех смыслах”.

Известный адвокат, телеведущий и публицист Дмитрий Аграновский полагает, что в проведении выборов 17 марта 1991 года есть определенный символизм, поскольку именно 17 марта 1991 года состоялся референдум о сохранении Советского Союза. “Конечно, между кандидатами существует конкуренция, кто бы и что ни говорил. Но обратите внимание, с каким настроением сейчас народ голосует. Буквально каждый голос — это голос за ценности, прямо противоположные ельцинским и тем людям, которые разваливали Советский Союз”, – заявил он изданию “Свободная пресса”.

Депутат Госдумы (фракция КПРФ) Анастасия Удальцова прокомментировала призывы части политической эмиграции устроить т. н. “дневное голосование против Путина” – явиться на избирательные участки в полдень и отдать свои голоса за любого кандидата кроме действующего президента. “Беглая “либеральная оппозиция” в очередей раз села в лужу и продемонстрировала свою политическую импотенцию: заведомо бессмысленная акция, анонсированная на сегодня навальнистами, продемонстрировала абсолютное отсутствие у них поддержки внутри России. В конечном счете все потуги иноагентов привели лишь к повышению явки на президентских выборах – а значит, к укреплению стабильности в России”, – написала Удальцова в своем телеграмм-канале.

О зеленке и поджогах

На Западе оценки выборов оказались предсказуемы. Германское внешнеполитическое ведомство заявило, что выборы 17 марта “не являются ни свободными, ни справедливыми”. “Результат никого не удивляет”, – констатировал МИД ФРГ, выразив также недовольство проведением голосования в новых российских регионах — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Корпорация Би-Би-Си ожидаемо уделила основное внимание инцидентам на избирательных участках, которые описывались в ее материалах достаточно подробно.

“В пятницу и субботу в десятках российских городов люди обливали бюллетени красящей жидкостью и пытались устроить на участках поджоги. Никогда раньше на выборах в России такие инциденты не случались столь часто. Судя по сообщениям СМИ, большинство людей, которые устроили эти инциденты, стали жертвами мошенников. Силовики возбудили как минимум 15 дел по статье о “воспрепятствовании работе избирательных комиссий” (ст. 141 УК РФ), троих человек отправили в СИЗО”, – говорится в материале корпорации 17 марта.

О явке и русском бунте

Некоторые наблюдатели обратили внимание на голосование, проходящее за пределами России. Политолог, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Носович в своем телеграмм-канале заметил, что “в Латвии выборы президента России обрели характера русского бунта, осмысленного и исполненного гражданского мужества”.

“В русский бунт выборы превратили латвийские власти, угрожавшие полицией, арестами и депортацией гражданам России, которые придут на избирательный участок в российское посольство. Граждане России всё равно пришли, невольно организовав гигантской очередью массовую акцию протеста в центре Риги”, – пишет Носович.

Первые результаты голосования политолог Илья Гращенков оценил как пролог победы действующего президента.

“Два региона Дальнего Востока дали явку больше 90%. В результатах сомневаться тоже не приходится: там больше 80%, причем во всех 11 регионах. Кое-где значительно больше. Анализировать детально еще рано, но тезисно всё очевидно: высокая явка и очереди на участках – яркий показатель сплочения общества и всенародности голосования; причины такого результата – это беспрецедентные меры поддержки, которые изменили жизнь людей, тот самый разворот на Восток и личное внимание Владимира Путина; и, конечно же, нельзя забывать про то, как 10 лет Юрий Трутнев железной рукой проводил политику президента во вверенном округе. Итоги очевидны – Дальний Восток задает стране очень высокую планку”, – заключил Гращенков.

Политолог Сергей Марков обратил внимание на явку в новых регионах. “ДНР 88%, ЛНР 87%, Запорожская 85%, Херсонская 83%. При средней по России явке 73%. Такая высокая явка это выражение огромной поддержки России. Мой прогноз: за Путина в этих регионах будут тоже рекордные проценты”.

И первые результаты с участков в ДНР подтвердили его прогноз: “Даванков 1,3%; Путин 95,27%; Слуцкий 1,54%; Харитонов 1,61%, – сообщил телеграмм-канал “Срочно. Сейчас”. “В целом по стране Кремль переиграл оппозицию. Неправильная идея акции “полдень против Путина” сыграла власти на руку. Явка на выборах повысилась, тем самым подтвердили их легитимность. А также Кремлю помогли с проблемой поддержки новых кандидатов. В частности, совсем юный Даванков получил чуть больше голосов, чем прогнозировалось”, – комментирует автор канала первые результаты.

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