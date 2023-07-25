Системный подход. Как меняется сфера общественного транспорта в Барнауле

Первый рейс новых автобусов №35 в Барнауле Фото: Виталий Барабаш

Общественный транспорт Барнаула может составить серьезную конкуренцию личным авто. Но без дальнейших преобразований сделать это будет непросто

Быстрота передвижения после введения выделенок, льготные тарифы для студентов и школьников, повышение культуры обслуживания, а теперь еще и новые автобусы на двух маршрутах. У общественного транспорта появляется все больше преимуществ. Перемены к лучшему замечают не только горожане, но и сами перевозчики. Об этом, а также о будущих преобразованиях и, конечно, о новых “китайцах” корреспонденты “Толка” поговорили с директором компании “Евробус-Плюс” Романом Араповым.

О переменах и залоге стабильности