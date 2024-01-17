Системным администраторам и сотрудникам аппарата Крайизбиркома вручены награды и поощрения Губернатора Алтайского края

В рамках семинара-совещания с участием председателей территориальных избирательных комиссий и организаторов выборов состоялась церемония награждения.
Награды Алтайского края и поощрения Губернатора Алтайского края вручил заместитель Председателя Правительства Алтайского края – руководитель Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края Виталий Снесарь.
За многолетний добросовестный труд и большой вклад в подготовку и проведение выборов Губернатора Алтайского края медалью «За заслуги в труде» награждена:
За многолетний добросовестный труд и большой вклад в подготовку и проведение выборов Губернатора Алтайского края Благодарностью Губернатора Алтайского края поощрены:
Поздравляем коллег с заслуженными наградами и поощрениями, желаем новых профессиональных успехов!
Взято отсюда.
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