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Системным администраторам и сотрудникам аппарата Крайизбиркома вручены награды и поощрения Губернатора Алтайского края

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Системным администраторам и сотрудникам аппарата Крайизбиркома вручены награды и поощрения Губернатора Алтайского края

В рамках семинара-совещания с участием председателей территориальных избирательных комиссий и организаторов выборов состоялась церемония награждения.

Награды Алтайского края и поощрения Губернатора Алтайского края вручил заместитель Председателя Правительства Алтайского края – руководитель Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края Виталий Снесарь.

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в подготовку и проведение выборов Губернатора Алтайского края медалью «За заслуги в труде» награждена:

  • Железникова Елена Петровна, системный администратор – консультант информационного центра Избирательной комиссии Алтайского края.

    • За многолетний добросовестный труд и большой вклад в подготовку и проведение выборов Губернатора Алтайского края Благодарностью Губернатора Алтайского края поощрены:

  • Артемьева Наталья Владимировна, системный администратор – консультант информационного центра Избирательной комиссии Алтайского края;
  • Бобович Галина Дмитриевна, консультант-юрист отдела правовой, кадровой, контрольной и административной работы Избирательной комиссии Алтайского края;
  • Дубровская Лилия Витальевна, системный администратор – консультант информационного центра Избирательной комиссии Алтайского края;
  • Кизюн Светлана Павловна, консультант Избирательной комиссии Алтайского края;
  • Кравцов Максим Борисович, системный администратор – ведущий специалист информационного центра Избирательной комиссии Алтайского края;
  • Мезин Александр Владимирович, системный администратор – главный специалист информационного центра Избирательной комиссии Алтайского края;
  • Мещерякова Наталья Николаевна консультант отдела Избирательной комиссии Алтайского края по обеспечению деятельности базовых (опорных) территориальных избирательных комиссий;
  • Михайлов Константин Павлович, консультант-юрист отдела правовой, кадровой, контрольной и административной работы Избирательной комиссии Алтайского края;
  • Плишанкова Наталья Михайловна, консультант отдела правовой, кадровой, контрольной и административной работы Избирательной комиссии Алтайского края;
  • Сафонова Ольга Николаевна, консультант Избирательной комиссии Алтайского края;
  • Свизева Наталья Анатольевна, системный администратор – ведущий специалист информационного центра Избирательной комиссии Алтайского края;
  • Синолиц Татьяна Викторовна, главный специалист Избирательной комиссии Алтайского края;
  • Тимченко Дарья Валерьевна, консультант-юрист отдела правовой, кадровой, контрольной и административной работы Избирательной комиссии Алтайского края.

    • Поздравляем коллег с заслуженными наградами и поощрениями, желаем новых профессиональных успехов!

    Взято отсюда.

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