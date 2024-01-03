Ситуация напряженная: 3 января в Белгороде зафиксировано еще два обстрела

Глава региона Вячеслав Гладков подчеркнул, что ситуация в городе «продолжает оставаться напряженной»

С утра, 3 января в Белгороде зафиксировано еще два обстрела. Об этом в своем ТГ-канале сообщил Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.

– ПВО сработали. Как только рассветет, будем проводить подомовой обход, смотреть повреждения, крыши, кровли, окна, фасады и приступать к восстановительным работам, – пообещал губернатор. – Вчера у нас был тяжелый день. Один человек, к великому горю, погиб. Хотел бы высказать искренние слова соболезнования всем родным и близким. 11 человек получили ранения: 8 человек отпущены, получили амбулаторную помощь, 3 человека продолжают оставаться в стационарах.

Накануне Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде сработала сирена ракетной опасности, призывающая жителей скрыться в убежище, а Нв ночь на 3 января уже работала система противовоздушной обороны в Белгородском районе. Было сбито девять ракет.

Как сообщают “РИА-Новости” со ссылкой на Миноборону, дежурными средствами ПВО России были сбиты две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха».

погода на месяц , прогноз погоды на неделю ,

Взято отсюда