Ситуация с закрытием почтовых отделений в Алтайском крае улучшается

Об этом заявил начальник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Вячеслав Киричук.

Источник фото: Катунь 24

Проблема обострилась весной прошлого года. Под раздачу попали муниципальные газеты: в часть населенных пунктов перестали привозить свежие выпуски печатных изданий. Для некоторых граждан это единственный источник получения новостей о жизни района. Люди перестали подписываться, тиражи сократились. Власти договорились с Почтой, а также создали оперативную группу: она рассматривает обращения редакторов газет по вопросам доставки.

«Еще в сентябре 2023 года мы все прогнозировали падение тиража не менее 10%, которые соответствуют общероссийскому. Но в итоге нам удалось его отыграть в 7%, что, конечно, тоже очень много. На данный момент возобновили работу 86 почтовых отделений. По информации руководства Почты России, данная работа продолжается и будет продолжаться в этом году», — сообщил начальник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Вячеслав Киричук.

При этом за последние годы в регионе не закрыли ни одной районной газеты, подчеркнул Вячеслав Киричук. Всего в крае 67 муниципальных изданий, в которых работают 456 сотрудников. Власти финансово поддерживают редакции. Например, заключают контракты на публикацию определенного объема материалов.

«Совместно с редакторами поставили задачу в 2024 году все силы бросить на удержание тиража, либо, хотя бы, уменьшение темпов его падения. Планируем проводить кустовые совещания в течение года с оперативным обсуждением проблем. Обучение сотрудников редакции современным способам верстки газет, ведения сайтов, социальных сетей. Участие в краевых, федеральных грантах. Привлекать специалистов-маркетологов», — рассказал начальник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Вячеслав Киричук.

Краевое управления печати помогает районным газетам создавать электронные версии изданий. Так свой сайт есть у 57 муниципальных СМИ. 65 ведут аккаунты в социальных сетях.

Взято отсюда.

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