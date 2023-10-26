Поле. Сельское хозяйство. Пшеница Фото: Евгения Родочинская

Сегодня хорошие кондиции показывает урожай рапса, ржи, гороха. Продовольственной пшеницы на 10% меньше, чем в прошлом году, а больше всех от дождей пострадал овес

Текущие исследования собранного в этом году урожая показывают снижение доли пшеницы продовольственных кондиций по сравнению с 2022 годом примерно на 10%. О том, какими качественными характеристиками обладает новый урожай, “Толку” рассказала Мария Шостак, директор Алтайского филиала Центра оценки качества зерна.

По ее словам, на 19 октября в лаборатории филиала поступило более 13 тысяч проб пшеницы, ржи, гороха, ячменя, овса, горчицы, гречихи, сои, рапса, масличных культур. И вот какие предварительные выводы уже есть.

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