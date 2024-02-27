Справедливость, суд Фото: unsplash.com

Потерпевшими по делу проходили 13 имамов грозненских мечетей. Прокурор просил суд приговорить обвиняемого к 3,5 годам колонии общего режима. Судья с таким сроком согласился

27 февраля в Грозном суд отправил Никиту Журавеля на 3,5 года в колонию за сожжение Корана, сообщает ТАСС.

“Путем частичного сложения наказания окончательно назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима”, – заявил судья Руслан Дандаев.

Журавеля обвиняли по двум статьям: 148 УК РФ (публичное оскорбление чувств верующих в местах проведения религиозных церемоний) и 213 УК РФ (хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору).

Напомним, что в мае 2023 года Никита Журавель сжег Коран возле мечети в Волгограде. Позже во время допроса он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб, которые пообещали ему 10 тысяч рублей.

Уголовное дело передали для расследования в следком Чеченской Республики. Журавеля доставили в местный СИЗО. Летом прошлого года там его избил 15-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам. Кадыров сам опубликовал видео и заявил, что гордится поступком своего ребенка.

Взято отсюда