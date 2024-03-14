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СК назвал причастных к убийству 18-летнего бийчанина, пропавшего 6 марта

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Молодые люди спрятали тело юноши в Бие

СК назвал причастных к убийству 18-летнего бийчанина, пропавшего 6 марта

Фото: пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю

Правоохранители установили причастных к убийству 18-летнего бийчанина, который 6 марта ушел из дома и не вернулся. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, в отношении них возбуждено уголовное дело по  п. “ж” ч. 2 ст. 105 УК РФ (“Убийство, совершенное группой лиц”).

По информации следователей, ночью 7 марта подозреваемые, будучи пьяными, в одном из баров познакомились с потерпевшим. В ходе общения между молодыми людьми произошел конфликт, который продолжился уже за пределами заведения. Злоумышленники последовали за юношей и стали избивать его, в том числе по голове. Дойдя до Бии, они продолжили бить молодого человека, а после спустили тело в воду под лед. У убитого они взяли различные личные вещи – телефон сдали в ломбард, а деньгами на карте воспользовались.

Подозреваемых задержали. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 21 и 20 лет, один из которых ранее неоднократно судим. Они показали место, где спрятали тело, – в полынье реки Бии недалеко от дамбы. Его нашли подо льдом.

По ходатайству следователя СК судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение исходя из тяжести содеянного.

горняк

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