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СК не подтвердил версию о падении беспилотника на завод в Сергиевом Посаде

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СК не подтвердил версию о падении беспилотника на завод в Сергиевом Посаде

редактор01 mins

Информация не подтвердилась

Фото: “Подслушано Сергиев Посад”

Следователи проверили версию о падении беспилотника на завод в Сергиевом Посаде. О результатах сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что версия о падении беспилотника не нашла подтверждения.

Напомним, что взрыв на складе с пиротехникой предприятия “Пиро-Росс” произошел утром 9 августа. На территории завода объявили полную эвакуацию, в соседних домах выбило окна. Серьезно пострадало здание школы.

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