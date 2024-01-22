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СК потребовал отправить автора Марафона желаний Блиновскую под стражу

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СК потребовал отправить автора Марафона желаний Блиновскую под стражу

Елена Блиновская Фото: Кадр из YouTube

Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывание денег, полученных преступным путем. Всего следствие арестовало около 50 счетов на сумму более 100 млн рублей

В Москве следствие попросит суд заключить блогера Елену Блиновскую под стражу из-за нарушений избранной ей меры пресечения, сообщает ТАСС.

“В связи с неоднократными нарушениями ранее избранной меры пресечения следствие ходатайствует перед Замоскворецким районным судом об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу”, – заявили в столичном следкоме.

Адвокат автора “Марафона желаний” Наталия Сальникова рассказала, что вопрос об ужесточении меры пресечения суд рассмотрит 22 января.

По словам защитницы блогера, следователи все еще считают, что Блиновская может скрыться от правосудия и уничтожить доказательства по делу.

“Следствию необходимо дополнительное время, чтобы предъявить ее подзащитной обвинение в окончательной редакции”, – добавила она.

Кроме того, как рассказывает старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова, Блиновской предъявили два новых эпизода обвинения – о неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, не позднее 2019 года блогер получила электронные ключи юрлиц для денежных переводов и распоряжалась ими в своих целях, пишет РИА Новости.

Напомним, что Елену Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке покинуть Россию. По данным следствия, она получала большой доход от продажи курсов и марафонов, однако использовала упрощенную систему учета, уходя от налогов. Позже фигурантом дела стал и муж Блиновской Алексей.

Ранее стало известно, что “Королева марафонов” Елена Блиновская выплатила 1,5 млрд рублей налогов.

Взято отсюда

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