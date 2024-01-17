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СК в Башкирии завел уголовное дело после массовых беспорядков в Баймаке

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Устанавливаются все причастные к преступлениям

СК в Башкирии завел уголовное дело после массовых беспорядков в Баймаке

Фото: unsplash.com

В Башкирии возбудили уголовное дело из-за массовых беспорядков, которые произошли возле здания суда в городе Баймаке. Об этом сообщает СК РФ в Telegram-канале.

По информации следователей, накануне в социальных с0етях и мессенджерах появились призывы выходить на протест у Баймакского районного суда, чтобы освободить от уголовной ответственности Фаиля Алчинова*  — его обвиняли в возбуждении ненависти либо вражды. В результате он получил четыре года колонии. Как установил суд, на сходе граждан в селе Ишмурзино он оскорбил кавказцев и среднеазиатов.

В ходе массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, в том числе с применением различных предметов в качестве оружия, пострадали несколько человек. Среди них есть сотрудники правоохранительных органов.

Уголовное дело расследуется по статьям об организации и участии в массовых беспорядках, а также о применении насилия в отношении представителя власти. Устанавливаются все причастные к преступлениям.

* Физическое лицо, признанное террористом-экстремистом

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