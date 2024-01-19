реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

СК возбудил дело из-за поста главы узбекского землячества о бойцах СВО

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Баратова подозревают в преступлении по п. “в” ч. 2 ст. 282 УК РФ (“Возбуждение ненависти либо вражды, а равно уничижение человеческого достоинства”

СК возбудил дело из-за поста главы узбекского землячества о бойцах СВО

Фото: amic.ru

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после размещения поста президентом межрегиональнoго узбекского землячества “Ватандош” Усманом Баратовым в aдрес участников спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Баратова подозревают в преступлении по п. “в” ч. 2 ст. 282 УК РФ (“Возбуждение ненависти либо вражды, а равно уничижение человеческого достоинства”). Его доставили в подразделение столичного Следкома для проведения следственных действий. Устанавливаются и иные лица, которые причастны к преступлению.

Напомним, что ранее Баратов опубликовал в “Одноклассниках” пост, в котором ситуацию с ценами на яйца он сопроводил картинкой с курами, на которых была уничижительная по отношению к участникам спецоперации надпись. Кроме того, он неодобрительно высказывался к использованию слова “русские”.

новости Алтайский

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Авто и дороги

В Барнауле на Власихинской отключился светофор: что произошло

19.01.2024

 Авто и дороги

«Экономичность — кайф». Сколько водители платят за бензин на машинах-гибридах и какие проблемы у этих «полуэлектричек»

19.01.2024

 Гороскоп

Больше смелости. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 19 января

19.01.2024

 Происшествия

МЧС: на фоне гололеда число обращений в травмпункты на Алтае выросло в два раза

19.01.2024

 Происшествия

В Сибири вдовца обвинили в издевательствах над восемью детьми

19.01.2024

 Происшествия

Третья мировая или восточная хитрость. Удары по Ирану и Пакистану – это начало войны?

19.01.2024

 Происшествия

Три пешехода погибли в ДТП в Рубцовске за 2023 год

19.01.2024

 Происшествия

Бастрыкин потребовал доклад по “треснувшей” двухэтажке в Барнауле

19.01.2024

 Новости Рубцовск

Три пешехода погибли в ДТП в Рубцовске за 2023 год

19.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске