СК возбудил дело из-за поста главы узбекского землячества о бойцах СВО

Баратова подозревают в преступлении по п. “в” ч. 2 ст. 282 УК РФ (“Возбуждение ненависти либо вражды, а равно уничижение человеческого достоинства”

Фото: amic.ru

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после размещения поста президентом межрегиональнoго узбекского землячества “Ватандош” Усманом Баратовым в aдрес участников спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Баратова подозревают в преступлении по п. “в” ч. 2 ст. 282 УК РФ (“Возбуждение ненависти либо вражды, а равно уничижение человеческого достоинства”). Его доставили в подразделение столичного Следкома для проведения следственных действий. Устанавливаются и иные лица, которые причастны к преступлению.

Напомним, что ранее Баратов опубликовал в “Одноклассниках” пост, в котором ситуацию с ценами на яйца он сопроводил картинкой с курами, на которых была уничижительная по отношению к участникам спецоперации надпись. Кроме того, он неодобрительно высказывался к использованию слова “русские”.

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