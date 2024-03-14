реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

СК возбудил дело о смерти сибирячки после удаления зуба

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

С момента смерти прошло четыре месяца, но мать девушки до сих пор не знает, что произошло

СК возбудил дело о смерти сибирячки после удаления зуба

Алина из Новосибирска / Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на соцсети девушки

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 27-летней девушки после удаления зуба, пишет “КП-Новосибирск”.

Трагедия произошла в декабре 2023 года. Как рассказала мама Алины, дочери стало плохо практически сразу после того, как она вернулась домой от стоматолога.

“За 10 минут произошло необратимое. Алина вела себя странно. Я увела ее в комнату, чтобы дети не видели. Она тут же потеряла сознание. Я начала звонить в 112, в скорую помощь. Потом дочь вообще перестала реагировать на все”, – рассказала женщина.

Когда приехали медики, девушка была уже в коме. В больнице у нее начали отказывать органы. Спустя сутки Алина умерла.

С момента смерти прошло четыре месяца, но мать девушки до сих пор не знает, что произошло. Предполагаемый диагноз – сепсис, однако он указан только в постановлении о возбуждении дела по статье “Причинение смерти по неосторожности”, сам диагноз еще никто не подтвердил.

Региональный Минздрав проверил действия врачей больницы, куда привезли Алину, и там нарушений не нашли. А вот стоматологию, где удаляли зуб, или не проверяли, или проверили, но результаты скрывают.

новости горняк

Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Зимний сезон в Рубцовске закроют лыжной гонкой

Зимний сезон в Рубцовске закроют лыжной гонкой

Спортивный праздник пройдет 16 марта Езда на лыжах / Фото:…

Падеж лебедей-кликунов начался в Бийске

Падеж лебедей-кликунов начался в Бийске

В поселке Молодежный, где зимуют лебеди-кликуны, местные жители увидели на…

В краевой суд направили уголовное дело главы алтайской федерации бокса Тонояна

В краевой суд направили уголовное дело главы алтайской федерации…

В краевом судя рассмотрят апелляционную жалобу адвокатов Тонояна и апелляционное…

Назвали причину крушения вертолета Ми-8 на Колыме

Назвали причину крушения вертолета Ми-8 на Колыме

Прокуратура назвала предположительную причину трагедии, сообщает «Лента.ру». Ми-8. Вертолет Ми-8…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp