СК возбудил дело после падения самолета Пригожина в Тверской области

Все находившиеся на борту 10 человек погибли, подтвердили в ведомстве

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Главное следственное управление Следкома РФ возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (“Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта”). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следователей, бизнес-джет рейса Москва — Санкт-Петербург потерпел крушение в Тверской области. Все находившиеся на борту 10 человек погибли.

На место выехали следователи. Они назначат все необходимые судебные экспертизы, будет проведен комплекс действий для установления причин авиакатастрофы.

Напомним, что вечером 23 августа стало известно о крушении самолета, среди пассажиров которого числился Евгений Пригожин. Как сообщает Mash, одна из версий происшествия — теракт на борту.

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