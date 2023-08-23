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СК возбудил дело после падения самолета Пригожина в Тверской области

редактор01 mins

Все находившиеся на борту 10 человек погибли, подтвердили в ведомстве

Фото: unsplash.com

Главное следственное управление Следкома РФ возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (“Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта”). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следователей, бизнес-джет рейса Москва — Санкт-Петербург потерпел крушение в Тверской области. Все находившиеся на борту 10 человек погибли. 

На место выехали следователи. Они назначат все необходимые судебные экспертизы, будет проведен комплекс действий для установления причин авиакатастрофы. 

Напомним, что вечером 23 августа стало известно о крушении самолета, среди пассажиров которого числился Евгений Пригожин. Как сообщает Mash, одна из версий происшествия — теракт на борту.

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