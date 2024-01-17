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СК возбудит дело из-за поста, возможно, главы узбекского землячества о бойцах СВО

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В сети распространился скрин, где ситуацию с ценами на яйца он сопроводил картинкой с курами, на которых была уничижительная по отношению к участникам спецоперации надпись

СК возбудит дело из-за поста, возможно, главы узбекского землячества о бойцах СВО

Фото: amic.ru

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за публикации президента Межрегионального узбекского землячества “Ватандош” Усмана Баратова о яйцах и участниках СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно опубликованным в Telegram-каналах, предположительно, скриншотам поста Баратова в “Одноклассниках”, ситуацию с ценами на яйца он сопроводил картинкой с курами, на которых была уничижительная по отношению к участникам спецоперации надпись. Публикация по-прежнему есть в “Одноклассниках”, но уже без картинки.

В СК РФ рассказали, что российское военкоры обратились к Бастрыкину с просьбой отреагировать на оскорбительные высказывания Баратова. Изучив жалобы, он поручил руководителю главного следственного управления СК по Москве Андрею Стрижову возбудить дело и представить доклад о ходе его расследования.

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