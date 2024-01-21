Сколько девичьих сердец он разбил 15 лет назад — и не подсчитать

Новые сериалы открывают нам новые актерские имена, но только время покажет, как надолго они останутся в истории отечественного кинематографа и сколько еще мы будем наблюдать их на экранах. Взять для примера героев сериала «Кадетство» (0+). В середине нулевых эти мальчишки прославились на всю Россию, обеспечили себе внушительную армию фанаток и многообещающее будущее. Но практически каждый из них пропал из широкого поля зрения. Впрочем, актерскую игру некоторых, уже заметно повзрослевших «кадетов», еще можно заметить в сериалах. Например, Александра Головина, сыгравшего в том самом сериале веселого и обаятельного мажора Максима Макарова. Что изменилось в его жизни со времен «Кадетства»? Расскажем в нашей непостоянной и негласной рубрике «Давно не виделись».

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Сам же Александр о своих делах сердечных высказывался неоднозначно: то заявлял, что еще ни разу не испытывал к кому-либо серьезных чувств, то признавался, что влюбчивость — признак большого и доброго сердца.

— Я очень любвеобильный, вокруг меня много красивых людей, а еще умных и образованных. Влюбчивость — это не минус, наоборот, значит, что сердце большое и доброе! Я даже замечательно отношусь к одиночеству. Иногда люблю побыть наедине с собой, прям по кайфу. Но главное — недолго, надоедает, — признавался актер нашим коллегам из издания «СтарХит».

В 2017 году актер познакомился с гримером и визажистом Светланой Белогуровой. Между молодыми людьми вспыхнула страсть, которая переросла в легкую интрижку, а закончилось всё беременностью. По словам Светланы, Головин отказывался признавать отцовство и брать на себя ответственность за будущего ребенка и предлагал ей сделать аборт.

— Саша встал в позу: «Я не хочу, я не готов, делаем аборт», — рассказывала Белогурова в эфире программы «Пусть говорят».

Однако Светлана оставила ребенка, и 26 апреля 2018 года у нее родилась дочь Оливия.

— Я ждала восемь месяцев. Восемь месяцев Оливии. Я звонила, писала, разговаривала. Человек не берет трубку. Он не отвечает. Он игнорирует, — акцентировала Светлана внимание на том, что Александр никак не поддерживает дочь и не проявляет себя в ее жизни. — А потом заявил, что готов сделать тест ДНК.

Когда ДНК-экспертиза доказала отцовство Головина, Белогурова обратилась в суд, чтобы добиться от него алиментов — женщина требовала от актера 200 тысяч рублей в месяц. Но суд снизил требуемую сумму — до двух минимальных размеров оплаты труда ежемесячно.

Позже Светлана требовала также возместить ей деньги, потраченные на оплату ДНК и юристов, но потом, кажется, смирилась с ситуацией.

— Это его выбор, ему с этим жить, у меня нет обид или негатива — я отпустила и простила. Каждый занимается сейчас своей жизнью. Я только благодарна ему за дочь, — объявила Белогурова.

Скандал с домогательствами

В 2021 год Александр Головин оказался в центре очередного скандала. Всё из-за того, что актриса Дарья Митичашвили, снявшаяся в паре малоизвестных сериалов, обвинила его в домогательствах.

— Не должен актер Головин залезать своими грязными руками вам под юбку. И чистыми тоже. И даже в перчатках, если вы не давали согласия! Не должны девушки, стоящие рядом, хихикать и улыбаться ему в тот момент, когда ты спрашиваешь, в своем ли он уме, — возмущалась актриса у себя в соцсетях, едва вернувшись из полицейского участка, где написала на актера заявление.

Представители артиста в ответ на обвинения говорили, что Митичашвили просто не хватает внимания и пиара, а сам Головин и вовсе сказал, что был в тот день со своей девушкой, которая, кстати, громким заявлениям начинающей актрисы тоже не поверила.

— Если бы я был без нее, то случился бы большой скандал. Когда она прочитала в интернете все эти истории, позвонила мне: «Это что происходит такое? А ты представляешь, если бы меня не было с тобой, как бы я на это отреагировала?!» — объяснил ситуацию Головин в программе «Судьба человека».

Очень интересное знакомство

В мае 2023 года Александр Головин сделал предложение актрисе Александре Поповой — той самой девушке, с которой он был в тот момент, когда якобы лез «своими грязными руками под юбку» Митичашвили. А в июле пара сыграла свадьбу.

Фотографии со своей свадьбы актер опубликовал у себя в соцсетях и коротко подписал: «Спасибо твоим маме и папе».

С возлюбленной Головин познакомился на съемочной площадке документального фильма о скандальных футболистах Павле Мамаеве и Александре Кокорине, избивших двух чиновников в кофейне в центре Москвы.

— У нас было очень интересное знакомство. Когда мы играли эту ситуацию в баре, Саша ко мне подошла и говорит: «Ты в курсе, что у него есть девушка темненькая?» Я отвечаю: «Не очень. Я по сценарию иду». Она сказала, что играет девушку, влюбленную в героя, села ко мне на колени и поцеловала меня, — делился подробностями знакомства Александр в эфире программы «Звезды сошлись».

Сейчас пара наслаждается друг другом и жизнью, путешествуют, периодически (очень периодически) снимаются в сериалах и к пополнению в семействе пока не готовятся.

Взято Источник

21.01.2024