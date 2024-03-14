Скейт-парк в Бийске предлагают создать рядом с бульваром Вали Максимовой

У бийчан есть 45 дней, чтобы проголосовать за новый объект благоустройства

В Бийске ведут работу над заявками в перечень объектов благоустройства, которые могут появиться в городе в 2025 году. Среди них — скейт-парк. Подобных мест для активного отдыха в Бийске пока нет. Но если горожане поддержат проект, в центре наукограда появится точка притяжения для подростков и молодежи не только Бийска, но и ближайших районов.

15 марта стартует народное голосование за общественные пространства, благоустройство которых возможно в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

В список включено 13 городских территорий. Среди которых – зеленая зона, где может появиться настоящий скейт-парк для занятий даже на профессиональном уровне. Городская молодежь — прежде всего, студенты, уже активно включились в обсуждение, каким должно быть это место, и что сделать для того, чтобы в следующем году оно наконец-то появилось. Эти вопросы обсудили Бийского технологического института, где прошла встреча студенческого актива с руководством города.

Встреча на база БТИ Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Штаб общественной поддержки объединят вокруг себя всех неравнодушных. Молодежь уверена: будь активным — и сам будешь решать, каким твой город будет завтра. Голосование за объекты федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» – инструмент для этого максимально доступный для каждого. Отдать свой голос за понравившийся объект могут даже несовершеннолетние ребята, которым уже исполнилось 14 лет. Для этого достаточно зайти на портал «Госуслуги» с компьютера или смартфона, что, наверное, для многих из них гораздо привычнее, выбрать место голосования – город Бийск — и сделать свой выбор.

Многие из тех, кто услышал о такой возможности, уже знают, за какой объект отдадут свой голос.

Сегодня в Бийске проживает около 12 тысяч ребят в возрасте от 14 до 18 лет и еще 9 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет.

– Как глава Бийска я не могу, конечно, лоббировать голосование за определенный парк, но, как житель города, хотел бы попросить, чтобы вы проявили активность и сделали свой выбор так, чтобы в нашем городе появилось новое современное молодежное пространство, – обратился к студентам Виктор Щигрев.

Действительно, сегодня у многих подростков и молодых людей есть ролики, велосипеды, скейты, самокаты. А вот мест, где можно было бы, не мешая другим, покататься на них, провести мастер-классы или даже фестиваль и конкурсы уличной культуры, – нет. Ведь для занятий таким спортом мало просто площадки.

– В Бийске не хватает фигур. Если взять, например, парк Строителей, то он в целом не пригоден для катания. Фигуры сделаны из металла, колеса по нему скользят, – поясняет Данил Шишкин, тренер по скейтбордингу СК «Sportkids». – Будет здорово, если бийчане проголосуют за скейт-парк, который в целом будет очень хороший, куда ребята будут приходить кататься.

Скейт-площадка в парке Строителей Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Настоящий скейт-парк должен быть оборудован специальными элементами — рампами и прочим – для отработки новых навыков и пируэтов. И, конечно, молодежи хотелось бы иметь свой отдельный уголок для таких занятий. И он должен быть в удобном доступном месте. Такое нашли.

Создать скейт-парк можно в зеленой зоне, которая расположена через дорогу от бульвара Вали Максимовой. Место здесь давно считается молодежным. Рядом — и университет, и медколледж, и сразу несколько школ.

Сам бульвар в народе даже называют «Бродвеем», потому что тут нередко можно увидеть прогуливающуюся молодежь. А еще это место — всего в одной остановке от вокзала, так что на интересные мероприятия или просто для проведения активного досуга до скейт-парка без труда смогут добраться и жители близлежащих районов – Зонального, Бийского, Смоленского.

Идею создания скейт-парка в родном городе поддержал и депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Для этого совместно с молодежным активом уже изучен опыт других городов. В частности, разобраться, на что в первую очередь нужно обратить внимание при строительстве подобных объектов, помогли участники движения «Уличная классика» из Краснодарского края.

– Активное участие в реализации национальных проектов, в том числе в выборе объектов для благоустройства, – это возможность заявить о том, каким молодежь видит будущее своего города. Таким образом участие в голосовании – это инструмент политического влияния, – говорит Александр Прокопьев.

Александр Прокопьев Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Главное — не ждать, что кто-то за тебя побеспокоится и угадает — нужен или нет бийским ребятам новый молодежный парк. Голосование за объекты благоустройства — как раз тот случай, когда каждый клик по экрану смартфона может оказаться решающим, ведь перечень общественных мест, где на следующий год проведут работы, определяется как раз по числу набранных голосов.

– Среди бийчан бытует мнение, что их голос ничего не решает. Но чем выше активность – тем больше шансов на создание того или иного объекта, – говорит Максим Ленский, директор Бийского технологического института.

Нацпроект «Формирование комфортной городской среды» реализуют по инициативе президента России. В рамках программы в Бийске отремонтировали бульвары и скверы, а некоторых создали почти с нуля – как сквер Нагорный. В этом году из запустения и забвения выберется сквер Молодежный — яркий пример того, как активность жителей позволяет даже такому маленькому парку тягаться за право возрождения наряду с местами проведения масштабных городских мероприятий. Вот и скейт-парк на ул. Вали Максимовой появится, если сами бийчане проявят активное участие. На голосование дается 45 дней. 30 апреля — последний день, когда можно будет сделать свой выбор.

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Взято отсюда