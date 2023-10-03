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Скидка на электромобили с 1 октября может вырасти до 35%

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Но не больше 925 тысяч рублей

Фото: unsplash.com

Минпромторг допустил повышение скидки на электромобили с 1 октября 2023 года, пишут “Известия” со ссылкой на соответствующий проект постановления.

Сумма дисконта может вырасти с 25 до 35%, но не больше 925 тысяч рублей.

Дата окончания общественного обсуждения по проекту назначена на 13 октября.

Ранее сообщили, что средневзвешенная цена на легковые автомобили в России обновила рекорд, составив 3,13 млн рублей.

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